Самойлова рассказала о выживании в лесу с детьми: «Мы как бомжи на свалке»

Звездное семейство три дня находилось на природе без связи.

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Бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, как они всей семьей три дня отдыхали на природе. Подробностями звезда поделилась в личном блоге.

«Были без связи и у нас полные штанишки впечатлений. Мы очень соскучились! Сейчас будет самый не инстаграмный сторител из леса. Так что кто любит блогерские Мальдивы и роскошь можно сразу отключаться» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — начала свой рассказ Оксана, прикрепив фотографию сына и кадр, где она запечатлела с мужем на закате.

Самойлова отметила, что ей нравится путешествовать на машине. «Это романтика дорожных приключений. Ехать куда-то далеко, орать песни, заезжать за кофе на заправки, останавливаться возле каждой бабушки и дедушки на дороге и у покупать у них все что они продают», — добавила звезда.