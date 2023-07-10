Самойлова рассказала о выживании в лесу с детьми: «Мы как бомжи на свалке»
Звездное семейство три дня находилось на природе без связи.
Бизнесвумен Оксана Самойлова рассказала, как они всей семьей три дня отдыхали на природе. Подробностями звезда поделилась в личном блоге.
«Были без связи и у нас полные штанишки впечатлений. Мы очень соскучились! Сейчас будет самый не инстаграмный сторител из леса. Так что кто любит блогерские Мальдивы и роскошь можно сразу отключаться» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — начала свой рассказ Оксана, прикрепив фотографию сына и кадр, где она запечатлела с мужем на закате.
Самойлова отметила, что ей нравится путешествовать на машине. «Это романтика дорожных приключений. Ехать куда-то далеко, орать песни, заезжать за кофе на заправки, останавливаться возле каждой бабушки и дедушки на дороге и у покупать у них все что они продают», — добавила звезда.
Затем бизнесвумен рассказала, что они прибыли на место, где выгрузили все свои вещи из машины, чтобы их перетащить в лодки. «Прибыли на точку с которой отплываем на остров… И вот добро пожаловать в наш лагерь! 30 человек и 3 дня веселого выживания. Мы пока как бомжи на свалке», — пошутила Оксана.