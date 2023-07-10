$91.69-0.8899.82-0.90

Звезда сериала "Кухня" Ольга Кузьмина вышла замуж

36-летняя российская актриса театра и кино Ольга Кузьмина, известная многим по популярному сериалу "Кухня", вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

Звезда сериала "Кухня" вышла замуж
© РИА Новости

Избранником Ольги стал ведущий мероприятий Евгений Апанасевич. Как стало известно в прошлом месяце, пара ожидает ребенка. Звезда находится на последних сроках беременности.

"Наверное, к этому волнительному событию невозможно подготовиться на все сто… Поэтому мы, в принципе, не готовились. Теперь официально – муж и жена!" – так прокомментировала событие сама Кузьмина.

Ольга Кузьмина объявила о помолвке с возлюбленным

После росписи молодожены отправились на совместную фотосессию, а после нее – собирать чемоданы. Как рассказывала сама Ольга в социальных сетях, она готовилась к поездке в Турцию. Среди локаций, запланированных к посещению, город неподалеку от Стамбула и Бодрум.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, как актриса познакомилась с женихом.

Главное на «Женском»
Больше новостей
Рамблер: главные новости