Звезда сериала "Кухня" вышла замуж

36-летняя российская актриса театра и кино Ольга Кузьмина, известная многим по популярному сериалу "Кухня", вышла замуж. Об этом она сообщила в своем личном блоге.

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Избранником Ольги стал ведущий мероприятий Евгений Апанасевич. Как стало известно в прошлом месяце, пара ожидает ребенка. Звезда находится на последних сроках беременности.

"Наверное, к этому волнительному событию невозможно подготовиться на все сто… Поэтому мы, в принципе, не готовились. Теперь официально – муж и жена!" – так прокомментировала событие сама Кузьмина.

После росписи молодожены отправились на совместную фотосессию, а после нее – собирать чемоданы. Как рассказывала сама Ольга в социальных сетях, она готовилась к поездке в Турцию. Среди локаций, запланированных к посещению, город неподалеку от Стамбула и Бодрум.