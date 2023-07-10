Боня забыла свой возраст: «Мне 42, а коленки у меня, в принципе, как и в 18 лет»
Бизнесвумен Виктория Боня снова заговорила о своем внешнем виде. Сейчас в личном блоге звезда рассказала о коленках.
Знаменитость отметила, что ее коленки выглядят так же, как и 25 лет назад.
«Мне кто-то сказал, что у меня супер молодые коленки. Я подумала: „А разве коленки могут быть старыми?!“. Мне 42, а коленки у меня, в принципе, как и в 18 лет. Конечно, они побитые, так как падала в детстве много. Давайте сделаем челлендж! Выкладывайте свои коленки и пишите свой возраст. #моиколенки #мне42», — заявила Боня.
Однако пользователи Сети подчеркнули, что бизнесвумен уже 43 года, и в ноябре ей будет 44. Также некоторые подписчики Виктории подчеркнули, что ее тело выглядит подтянутым только благодаря различным бьюти-процедурам и хирургическим вмешательствам.
«Это от того что ножки худые. Вы яблоко, у груш другая ситуация. В ногах больше жира», «После хирурга любые коленки и подбородки красивые», «Вы же 1979 года рождения. Какая занятная математика?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — написали они в комментариях. Боня же призналась, что забыла, сколько ей лет. «Точно! Мне 43 все таки. Я никак не могла вспомнить свой возраст», — заявила она.