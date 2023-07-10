«Мне 42, а коленки у меня, в принципе, как и в 18 лет»

«Это от того что ножки худые. Вы яблоко, у груш другая ситуация. В ногах больше жира», «После хирурга любые коленки и подбородки красивые», «Вы же 1979 года рождения. Какая занятная математика?» (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. WomanHit.ru) — написали они в комментариях. Боня же призналась, что забыла, сколько ей лет. «Точно! Мне 43 все таки. Я никак не могла вспомнить свой возраст», — заявила она.