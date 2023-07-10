В сети появились фото Ким Кардашьян без макияжа

42-летняя знаменитость была замечена во время прогулки с дочерью Норт в Айдахо. Так, для семейного отдыха бизнесвумен надела черный спортивный комбинезон и бейсболку. Кроме того, телезвезда отказалась от макияжа, а волосы распустила. Также можно заметить, что у нее на лбу и подбородке прыщи.