Бьянка сообщила о долгом восстановлении после операции

Певица Бьянка сообщила о долгом восстановлении после хирургического вмешательства
Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) рассказала о своих проблемах со здоровьем. Подробностями своего состояния она поделилась в эфире YouTube-шоу Fametime TV.
Артистка призналась, что не так давно перенесла операцию, после которой ей понадобилось полтора месяца на восстановление, которое включает в себя, в частности, гормональную терапию. Кроме того, она поделилась, что не так давно ей были поставлены диагнозы, как плоскостопие, проблемы с желудком, грыжа в позвоночнике и гиперлордоз.
По мнению Бьянки, проблемы со здоровьем у нее возникли исключительно по собственной вине. Она рассказала, что в погоне за идеальной фигурой с тонкой талией плохо питалась и изнуряла себя тренировками. Кроме того, из-за активных танцев на сцене у нее появились проблемы с позвоночником.