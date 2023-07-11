Бьянка сообщила о долгом восстановлении после операции

Певица Бьянка (настоящее имя Татьяна Липницкая) рассказала о своих проблемах со здоровьем. Подробностями своего состояния она поделилась в эфире YouTube-шоу Fametime TV.

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Артистка призналась, что не так давно перенесла операцию, после которой ей понадобилось полтора месяца на восстановление, которое включает в себя, в частности, гормональную терапию. Кроме того, она поделилась, что не так давно ей были поставлены диагнозы, как плоскостопие, проблемы с желудком, грыжа в позвоночнике и гиперлордоз.