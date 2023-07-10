Надежда Ангарская рассказала о жизни с размером plus size

Размер plus size не проблема, когда умеешь принимать себя и подходить к жизни с юмором. Чему доказательство — новое стендап-выступление Надежды Ангарской на «Шоу Воли».

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Она призналась, что смогла принять «каждый килограмм» только к 40 годам, но проблемы до сих пор остались.

«Например, я для себя очень долго выбирала автомобиль. Сложно выбрать машину, когда большинство из них для тебя приталенные», — пояснила она в стендапе.

А обладательницам пышной фигуры знаменитость порекомендовала быть осторожнее при выборе мужчины. Партнер, критикующий внешний вид избранницы, явно владеет парой-тройкой лишних зубов, смеется Ангарская.

И хотя волны критики то и дело накрывают звезду, жить с принятием себя, очевидно, проще. Да и фанатам ее творчества беспокоиться не о чем: с таким умением воспринимать происходящее с юмором проблем у Надежды с концертами явно не будет.