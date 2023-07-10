Татьяна Веденеева рассказала о причинах своего одиночества

Татьяна Веденеева – одна из знаковых фигур в отечественном шоу-бизнесе. Она прославилась благодаря роли в картине «Здравствуйте, я ваша тетя!», после чего многим запомнилась как «тетя Таня» из программы «Спокойной ночи, малыши!». Однако уже много лет актриса одинока.

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Первый муж Татьяны Валерий Шапошников был художником-реставратором. Избранник старше актрисы на 13 лет, однако ее это не смущало. В браке родился сын Дима. Из-за проблем Валерия с алкоголем и постоянных командировок Татьяны брак распался.

Со вторым мужем Юрием Бегаловым Татьяна познакомилась во время работы. На тот момент они оба состояли в браке со своими предыдущими партнерами и после первой встречи долго не видели друг друга. Позже пара поженилась и переехала в Европу. Супруги хотели ребенка, и когда Татьяна забеременела, произошел несчастный случай: ребенок так и не родился. С годами муж стал изменять Татьяне, и когда актриса об этом узнала, пара разошлась.

Больше Веденеева не выходила замуж и не представляла возлюбленных публике.

Актриса говорит, что ей хорошо одной, передает starhit.ru.