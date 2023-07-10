Ивлеева пожаловалась на трудности похудения

«Это так несправедливо — ты не жрешь две недели ни хера, в основном, как я говорила, белок и все такое, и так долго и медленно и мучительно уходят килограммы, вот эта вся вода и так далее... Стоит потом два дня пожрать (...), и ты сразу отекаешь, каких-то просто необъятных габаритов становишься», — посетовала она.