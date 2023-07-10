Диана Гурцкая перестала выступать на сцене
Народная артистка России Диана Гурцкая в ближайшее время не хочет возвращаться на сцену после смерти своего супруга Петра Кучеренко. Об этом сообщил организатор концертов певицы и ее брат Роберт Гурцкой в интервью изданию «Абзац».
«У Дианы было запланировано очень много концертов. Где-то мы успели и отменили, а какие-то площадки их не отменили, не перенесли, соответственно, реклама до сих пор висит. По поводу ближайших выступлений абсолютно ничего не известно», – отметил собеседник.
Замглавы Минобрнауки Петр Кучеренко скончался в мае текущего года в возрасте 46 лет. Мужчине стало плохо во время полета из Кубы. Предварительно, причиной смерти стали проблемы с сердцем – случился отрыв тромба. Похороны прошли на Троекуровском кладбище.