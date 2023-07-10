Диана Гурцкая перестала выступать на сцене

«У Дианы было запланировано очень много концертов. Где-то мы успели и отменили, а какие-то площадки их не отменили, не перенесли, соответственно, реклама до сих пор висит. По поводу ближайших выступлений абсолютно ничего не известно», – отметил собеседник.