Варнава опубликовала фото без макияжа, пожаловавшись на проблемы

Актриса и комедиантка Екатерина Варнава в очередной раз доказала, что не стесняется своего тела - даже если речь идёт о недостатках. Накануне она призналась, что столкнулась с косметологическими проблемами.

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Варнава выложила видео, судя по которому, она столкнулась с акне. На лице у актрисы высыпали прыщи, которые ей приходится регулярно мазать. При этом Екатерина Варнава не считает случившееся чем-то ужасным и даже умудряется над собой посмеиваться:

Кстати, кто где? Я, например, в пубертате.

2х2

Как пишет RU.TV, поклонники поддержали Варнаву и восхитились её смелостью: не каждая знаменитость будет так открыто говорить о своих недостатках.