Фанаты считают, что Алсу рассталась с мужем

Певица Алсу редко постит что-то о личной жизни и даже сейчас, когда все россияне говорят о поведении ее супруга Яна Абрамова, подозреваемого в измене, девушка «держит марку» и не выносит сор из избы.

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Можно было бы подумать, что сплетни по Сети гуляют безосновательно, однако, уже несколько анонимных источников заявило о том, что мужчину ловили на встречах с Анастасией Решетовой. Верить инсайдерам или нет — дело каждого, но, как считают поклонники Алсу, она и сама намекает на то, что в жизни не все ладится.

Например, в блоге ее царит достаточно лиричная и печальная атмосфера. Артистка призвала фанатов делать каверы на свой новый трек о неразделенной любви, в которой поется о том, что девушка все еще помнит своего возлюбленного, но тот не придает значение чувствам той, что от него без ума.

«А я скучаю вопреки. С надеждой не вступая в споры. Без слёз о том, что далеки. Без ожидания встречи скорой», — некоторые строчки из песни артистки.