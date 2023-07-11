70-летняя Веденеева раскрыла способы выглядеть моложе своих лет

Российская актриса и телеведущая Татьяна Веденеева, ставшая известной благодаря программам «Спокойной ночи, малыши» и «Утро», заявила, что выглядеть моложе своих лет ей помогает работа. Способы сохранять цветущий внешний вид она раскрыла в беседе с «Аргументами и фактами».

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70-летняя знаменитость призналась, что с юности привыкла трудиться по 12 часов в день и благодаря постоянной занятости ей попросту некогда думать о болячках. При этом главное условие заключается в том, чтобы работа была любимой — только в этом случае она будет приносить радость и позволит чувствовать себя энергично и молодо в любом возрасте, объяснила Веденеева.

Не скрывает телеведущая и того, что регулярно посещает косметолога и тщательно следит за питанием. Еще одним секретом молодости Веденеева назвала свой бунтарский характер, благодаря которому она не боится экспериментировать с внешним видом.