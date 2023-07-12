Мадонна написала завещание

Не так давно знаменитость вытащили с того света. Последние новости о здоровье американской певицы Мадонны обнадеживают. После серьезного кризиса, связанного с инфекцией, исполнительница постепенно идет на поправку.

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Знаменитость даже обещает начать в середине осени перенесенные мировые гастроли, хотя говорить об этом пока еще преждевременно.

Тем не менее, 64-летняя певица, суд по всему, была напугана случившейся с ним приступом. И решила на всякий случай составить завещание.

По некоторым данным, она поровну разделила права на свое творческое наследие между шестью детьми во избежание споров между наследниками.

Часть имущества певица отписала своему давнему менеджеру Гаю Озри, который был с ней и «горе и радости».

Помимо этого Мадонна категорически запретила использование ее образа и имени после ее смерти.