Мадонна впервые после болезни обратилась к фанатам
Американская исполнительница Мадонна вышла на связь после своей болезни, сообщает телеканал «360».
Она обратилась к поклонникам и пообещала, что постарается как можно скорее вернуться на сцену. По словам певицы, когда она очнулась в больнице, то ее первой мыслью были дети. Затем она подумала о своих поклонниках — тех, кто купил билеты на ее тур.
Как призналась Мадонна, она не хочет разочаровывать фанатов и подводить команду, работавшую с ней над созданием концертной программы в течение последних нескольких месяцев.
Мадонна может не успеть восстановиться после болезни перед стартом её мирового турне, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».