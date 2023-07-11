Инстасамка вспомнила о травле в школе и бедном детстве

Дарья призналась, что ее детство стало для нее достаточно психологически травматичным. Артистка тяжело переживала все ситуации и часто плакала.

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О своих переживания Инстасамка рассказала в новом шоу «Сессия». Исполнительница рассказала, что в первые дни учебы одноклассники выбросили рюкзак будущей артистки в мусорное ведро.

Ситуация изменилась, когда к Дарье пришла популярность. Тогда артистка завела свой блог, музыкальное карьерой в тот момент Зотеева не занималась.