Инстасамка вспомнила о травле в школе и бедном детстве
Дарья призналась, что ее детство стало для нее достаточно психологически травматичным. Артистка тяжело переживала все ситуации и часто плакала.
О своих переживания Инстасамка рассказала в новом шоу «Сессия». Исполнительница рассказала, что в первые дни учебы одноклассники выбросили рюкзак будущей артистки в мусорное ведро.
Ситуация изменилась, когда к Дарье пришла популярность. Тогда артистка завела свой блог, музыкальное карьерой в тот момент Зотеева не занималась.
Инстасамка посоветовала своим поклонникам верить в себя и осознать, что они сами творцы своей судьбы.