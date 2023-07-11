Дочь рэперши Карди Би получила на день рождения подарок за $20 тысяч

Певица Карди Би подарила дочери на 5-летие сумку Birkin

© CardiB/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) (организация запрещена в России)

Певица Карди Би и ее супруг, рэпер Оффсет, отпраздновали пятилетие дочери Калчер, подарив ей розовую сумку Hermès Birkin модели 25 Bag стоимостью $20 тыс. Об этом пишет Daily Mail.

В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) исполнительница поделилась многочисленными кадрами, на которых ее дочь запечатлена в платье с перьями и с дорогой сумочкой в руках, созданной в 1984 году в честь Джейн Биркин. Карди Би также поделилась снимком 5-летней именинницы, играющей на своем маленьком розовом пианино Blüthner, на котором опять же лежала Birkin.

Оффсет был организатором детского праздника, который проходил в аквапарке DreamWorks в Нью-Джерси. На мероприятии был диджей, а в качестве декора площадки привезли украшенный воздушными шарами стол с тортами и кексами и светящуюся надпись Kulture.