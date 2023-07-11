Ивлеева пожаловалась, что поправилась после двух дней переедания

Блогерша призналась, что за две недели питалась только белком и овощами. Вес уходил медленно. Ивлеева заметно постройнела и блистала стройной фигурой на VK fest.

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Однако Анастасия рассказала, что несколько дней она не придерживалась правильного питания, ела джанк-фуд и превышала норму калорий. В итоге Ивлева отекла и вес вновь увеличился.

«Стоит потом два дня пожрать, и ты сразу отекаешь, каких-то просто необъятных габаритов становишься», - написала блогер в своем Telegram-канале.