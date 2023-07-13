Питт отомстит Джоли за оскорбления в судебных документах

Оскорбления бывшей супруги в судебных документах окончательно вывели актера из себя. Брэд Питт подает в суд на российского олигарха Юрия Шефлера, которому Анджелина Джоли тайно продала свою долю в винограднике Château Miraval, пишет Page Six. Как сообщил инсайдер, актер как никогда полон решимости вытеснить магната из бизнеса. А без него актрисе придется отвечать за свои поступки самостоятельно.
« Питт считает сделку Джоли и Шефлера местью, потому что актриса знала, что он ранее отверг предложение олигарха» , — добавляет источник.
Сам Шефлер не против такого бизнес-союза: предприниматель знает, что знаменитое лицо — лучшая тактика продвижения.
Но затея магната вряд ли станет реальностью. Издание пишет, что Шефлер дважды обращался к Брэду, чтобы купить винодельню: в 2016-м году, когда пара только-только рассталась, и в 2021-м, когда борьба за опеку над их детьми стала достоянием общественности. Если уж магнат посчитал нужным добиться своего в обход Питта, доверие актера он заслужить когда-нибудь вряд ли сможет. Собственно, как и Анджелина.
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