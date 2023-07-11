"Не буду проситься обратно. Меня не примут": Лепс о разводе

Музыкальный исполнитель Григорий Лепс был женат на Анне Шаплыковой 20 лет, но предал ее, и два года назад пара распалась. Певец считает произошедшее трагедией, пишут "Аргументы и факты".

Лепс поддерживает материально и бывшую жену, и детей. Он считает себя виновным в разводе, поскольку предал верного человека, и жалеет о случившемся. Однако попыток восстановить отношения не предпринимает:

"Я не буду проситься обратно. Во-первых, меня не примут. Во-вторых, я сам себя никогда не прощу за это".

По словам музыканта, они с женой продолжают общаться и не держат зла друг на друга. Ему также важно быть рядом с семьей. Разводу певец посвятил отдельную композицию с нового альбома — она называется "Предатель".