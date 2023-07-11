Катя Лель: «Лещенко — это моя фея»

Катю Лель знают все, но не многим известно, что начинала певица свой путь в театре Льва Лещенко, работая у мэтра на бэк-вокале и выступая с небольшой сольной программой.

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- Лев Валерианович Лещенко — это моя фея, - говорит Катя. - И я бесконечно ему благодарна и признательна. Каждый раз, проезжая парк Горького, благодарю Бога за то, что здесь произошла эта встреча. Был конкурс молодых исполнителей, где я стала лауреатом. Но я понимала, что таких же талантливых девочек миллионы. И я уже шла из парка по Крымскому мосту, но тут вдруг заставила себя развернуться и подойти снова к сцене, где стоял Лев Валерианович.

Тогда, как рассказывает певица, она передала звезде эстрады кассету со своими песнями, а вскоре получила звонок с заветным предложением присоединиться к труппе театра Лещенко. Для Кати такое признание было невероятно ценным, ведь она чуть ли не с пеленок знала, какой профессии посвятит себя.

- В три года в садике детском я уже пела. Понимала, куда иду и что мне нужно много заниматься музыкой. Я засыпала и просыпалась с музыкой, - вспоминает Лель.

Артистка была настолько целеустремленной, что все остальное отошло для нее на второй план. Даже первая любовь.