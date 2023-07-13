Кайли Дженнер состарила свое лицо фильтром и осталась недовольна
25-летняя модель, звезда реалити-шоу, младшая из сестер Кардашьян Кайли Дженнер в новом видео на платформе TikTok состарила свое лицо фильтром и осталась недовольна. На пост обратило внимание издание People.
Дженнер посмотрела на свое лицо с фильтром с морщинами, тонкими губами и мешками под глазами и затрясла головой.
«Мне не нравится, мне совсем не нравится. О нет», — расстроилась девушка.
В 2015 году, в 17 лет, Дженнер уже признавалась в своем страхе старения.
«Меня пугает 19-й день рождения. Не хочу быть старше 18», — говорила она в беседе со своей сестрой Кендалл.
Накануне Дженнер разгневала пользователей соцсетей, выложив в TikTok ролик с дизайнерской сумкой Faubourg Birkin стоимостью в $300 тысяч.
«Она это носит, чтобы показать богатство, но женщина высокого класса выбирает сумку, чтобы она подходила под наряд, а не для этого», — отметил один из пользователей сети.