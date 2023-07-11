Андрей Чадов тайно женился

На протяжении шести лет актёр Андрей Чадов встречался с моделью Анастасией Виноградовой. А несколько месяцев назад распространились слухи о том, что возлюбленные сыграли свадьбу.

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Пара отмалчивалась и никак не комментировала свой новый статус. Интересно, что слухи о важном событии в жизни актёра и модели распространились после того, как в сети появился снимок Анастасии и Андрея с подписью: «Довольная жена – довольный муж». А на днях мужчина все-таки решил расставить все точки над «i».

Актёр признался, что не собирался делать свадьбу достоянием общественности. Он предпочитает вести закрытый образ жизни, в этом его поддерживает новоиспеченная супруга. На празднике присутствовали только самые близкие люди.

«Счастье любит тишину. Это не просто слова. Мы с Настей сразу решили, что будет все камерно. Даже было без слов понятно. На нашем торжестве были только ее родители и мои. И еще брат приехал со своей девушкой», – отметил Чадов-старший.

Напомним, что Алексей Чадов уже более пяти лет счастлив в отношениях с Лейсан Галимовой. Но самое интересное, что свадьба состоялась еще в прошлом году.

«Нас там узнала женщина, которая регистрирует. И охранники. 29 июля будет год со дня нашей свадьбы. Мы уже шесть лет вместе», – поделился актёр.

Насте Виноградовой в этом году исполнится 29 лет, а ее супругу уже 43. Пара пока не задумывается о продолжении рода. Но Андрей в то же время не отрицает, что в дальнейшем у них появятся дети.