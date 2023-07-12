Правила крепкого брака от супругов Бекхэм

Уже 25 лет модель и футболист счастливы вместе.

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На прошлой неделе Дэвид и Виктория Бекхэм отметили двадцать пятую годовщину брака, они воспитывают четверых детей и не устают признаваться в любви друг другу. При этом в СМИ то и дело появляются слухи о разводе знаменитостей, но Виктория лишь отшучивается: «Нас разводят столько, сколько мы вместе!» Может, эта пара знает секрет счастливого брака?

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Звезды уверяют, что все просто: они любят и поддерживают друг друга, чтобы ни случилось. Такая безусловная поддержка и принятие — первое и главное правило долгой семейной жизни.

Дэвид первый с восторгом рассказывает о новых проектах жены, а она не пропускает ни одного мероприятия с участием мужа.

Однажды Дэвид рассказал, что очень любит готовить, но его супруга не ест ничего, кроме овощей и рыбы, при этом миссис Бекхэм с радостью наблюдает за процессом, фотографирует любимого повара и демонстрирует восторг.

А еще они работают над отношениями каждый день. Дэвид признавался, что в их браке то и дело возникают сложности, но и он, и Викки выбирают не сдаваться, а прорабатывать каждую ситуацию.

«Я думаю, что брак — это всегда работа над отношениями. Вы знаете детей, они постоянно требуют вашего внимания. Есть трудные ситуации, которые нужно разбирать. А есть расстояние, когда вам с любимым человеком приходится быть далеко друг от друга. Все это заставляет вас ежесекундно работать над отношениями!» — рассказывал Бекхэм.

А чтобы чувства не теряли яркость, мистер и миссис Бекхэм постоянно поддерживают романтику в отношениях. Супруги обожают звать друг друга на свидания.

Так, Дэвид рассказывал, что в их саду есть беседка, куда они выходят во время дождя, пьют вино и целуются, а еще вспоминают о самых трепетных моментах совместной жизни.

Супруги обожают долгие прогулки: променады показаны Дэвиду после травмы колена, и он с радостью берет с собой жену. Они выходят из дома утром и не спеша бродят по окрестностям, болтая и фотографируясь. Виктория считает, что такие прогулки помогают им стать значительно ближе.