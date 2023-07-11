42-летняя супермодель Амбросио в «голом» платье снялась на вечеринке Dolce & Gabbana
Бразильская супермодель, бывший «ангел» Victoria's Secret Алессандра Амбросио стала гостьей вечеринки после показа итальянского бренда Dolce & Gabbana. Снимками в вечернем образе она поделилась в социальных сетях.
42-летняя супермодель появилась на афтепати показа новой коллекции Dolce & Gabbana в Италии. Перед камерами Алессандра Амбросио позировала в «голом» платье с кристаллами. Под наряд модель надела черное нижнее белье. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках, сумка из кожи и массивное кольцо с бриллиантами. Ей сделали укладку с «голливудскими» локонами и макияж с нюдовой помадой.
Поклонников восхитила рельефная фигура модели. «Вы нереальная», «Красотка», «Разбила сердце», «Вау», «Похитительница сердец», «Великолепна», — написали пользователи соцсетей.
Алессандра Амбросио сделала карьеру супермодели благодаря сотрудничеству с американским бельевым брендом Victoria's Secret. Сегодня бывший ангел Victoria's Secret является лицом таких брендов, как Next, Armani Exchange, Christian Dior и Ralph Lauren.