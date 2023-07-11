42-летняя супермодель Амбросио в «голом» платье снялась на вечеринке Dolce & Gabbana

42-летняя супермодель появилась на афтепати показа новой коллекции Dolce & Gabbana в Италии. Перед камерами Алессандра Амбросио позировала в «голом» платье с кристаллами. Под наряд модель надела черное нижнее белье. Образ дополнили босоножки на высоких каблуках, сумка из кожи и массивное кольцо с бриллиантами. Ей сделали укладку с «голливудскими» локонами и макияж с нюдовой помадой.