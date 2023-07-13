Рапунцель рассказала о своих отношениях с бизнесменом Смуровым

Звезда «Дома-2» Алена Рапунцель рассказала о своих отношениях с бизнесменом Александром Смуровым
Алена Рапунцель поделилась последними новостями о своей личной жизни. В своем блоге звезда реалити-шоу «Дом-2» опубликовала архивное видео, на котором они с возлюбленным Александром Смуровым выражают друг другу свою любовь.
Однако многие заметили, что бизнесмен не появляется в социальных сетях, что вызвало интерес у подписчиков.
В ответ на неудовлетворенные вопросы фанатов, Алена объяснила, что Александр очень занят работой и постоянно находится в движении. Она отметила, что он всегда старается удивлять ее и не жалеет денег на подарки.
Для Рапунцель это подтверждение того, что у них всё в порядке в отношениях и что Александр очень заботится о своей возлюбленной.
Напомним, что о романе Алены и Александра стало известно в ноябре 2021 года.