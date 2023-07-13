Рапунцель рассказала о своих отношениях с бизнесменом Смуровым

Алена Рапунцель поделилась последними новостями о своей личной жизни. В своем блоге звезда реалити-шоу «Дом-2» опубликовала архивное видео, на котором они с возлюбленным Александром Смуровым выражают друг другу свою любовь.

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Однако многие заметили, что бизнесмен не появляется в социальных сетях, что вызвало интерес у подписчиков.

В ответ на неудовлетворенные вопросы фанатов, Алена объяснила, что Александр очень занят работой и постоянно находится в движении. Она отметила, что он всегда старается удивлять ее и не жалеет денег на подарки.

Для Рапунцель это подтверждение того, что у них всё в порядке в отношениях и что Александр очень заботится о своей возлюбленной.