Дженнифер Лопес раскритиковали за алкоголь

В частности, хейтеры недоумевают, почему артистка, всегда активно продвигавшая идеи здорового образа жизни и питания, взялась за производство алкогольной продукции (хоть и с малым градусом). Линейка алкогольных коктейлей Delola Spritz с тремя вкусами появилась в апреле 2023 года, Лопес сама снялась в рекламе.

Певица в одном из видео в социальных сетях порассуждала на эту тему, неожиданно признавшись, что в последние годы время от времени "позволяет себе немного расслабиться". При этом Лопес неоднократно подчеркнула, что делает это очень осторожно, ответственно и нечасто. Кроме того, она отметила, что употребляет алкогольные коктейли "социально", когда проводит время с друзьями и близкими, и делает ее чуточку веселее. Перепробовав разные напитки, она наконец создала те, что ей нравятся самой.