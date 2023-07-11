Бритни Спирс назвала дату выхода мемуаров на фоне скандала из-за романов со звездами
Американская поп-исполнительница Бритни Спирс начала принимать предзаказы на свою первую книгу, которая выйдет 24 октября. Об этом сообщает TMZ.
Мемуары Бритни Спирс под названием «Женщина во мне» поступят в продажу 24 октября. Уже сейчас все желающие могут оформить предзаказ на сайте издательства. На обложке книги — черно-белая фотография певицы, на которой она позирует топлес, прикрывая грудь руками.
Отмечается, что на прошлой неделе Бритни Спирс ездила в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать завершение проекта, но все сорвалось из-за инцидента с пощечиной.
Еще в апреле 2023 года стало известно, что певица закончила работу над книгой. Источник из издательства Simon & Schuster назвал мемуары Бритни Спирс «предельно честными» и написанными «от чистого сердца». Однако через месяц выход издания был отложен из-за рассказов певицы о ее романах со звездами. Адвокаты отправили письма издательству Simon & Schuster. Юристы издательства вели долгие переговоры с ними, поэтому выход книги отложен на неопределенное время.