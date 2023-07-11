Бритни Спирс назвала дату выхода мемуаров

Американская поп-исполнительница Бритни Спирс начала принимать предзаказы на свою первую книгу, которая выйдет 24 октября. Об этом сообщает TMZ.

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Мемуары Бритни Спирс под названием «Женщина во мне» поступят в продажу 24 октября. Уже сейчас все желающие могут оформить предзаказ на сайте издательства. На обложке книги — черно-белая фотография певицы, на которой она позирует топлес, прикрывая грудь руками.

Отмечается, что на прошлой неделе Бритни Спирс ездила в Лас-Вегас, чтобы отпраздновать завершение проекта, но все сорвалось из-за инцидента с пощечиной.