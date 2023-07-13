Наряд певца Сэма Смита на красной дорожке высмеяли в сети

«Исключительный случай, когда он мог показать себя во всей красе, но он выбрал именно это», «На премьеру "Барби" прийти в обычной одежде», «Мне кажется, это худший наряд, который я когда-либо видел», «Он бы еще больше надел одежды к этому изобилию», — возмутились они.