58-летняя актриса выпрыгнула из бассейна в леопардовом бикини
Британская актриса, дизайнер и модель Элизабет Херли показала тело в откровенном виде и восхитила фанатов.
Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
58-летняя телезвезда выпрыгнула из бассейна в бикини с леопардовым принтом из ассортимента собственного бренда Elizabeth Hurley Beach.
Стоимость купальника на официальном сайте марки составляет 182 доллара. Знаменитость позировала с распущенными волосами и в солнцезащитных очках. На размещенном кадре видно, что у манекенщицы отсутствует макияж на лице.
Подписчики восхитились моложавой внешностью Херли, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Красотка», «Богиня в бикини», «Выглядишь очень молодо!», «Вау», «Какая шикарная дама», «Обожаю тебя», — высказывались многочисленные фанаты.