Zivert показала, как одеться в стиле Барби и выглядеть по-настоящему круто
Кто сказал, что образ в стиле Барби — это обязательно платье с рюшами и пышные кудри? Певица Zivert доказывает, что это абсолютно точно не так, и демонстрирует свою версию ультрамодного Барби-лука этого лета. И он нам определенно нравится! Вместо того чтобы облачиться в розовое с ног до головы, Юлия дозирует этот цвет.
Широкие джинсы оттенка фламинго звезда сочетает с косынкой в тон и с самой простой майкой освежающего белого цвета. Бьюти-детали в этом случае также важны: макияж и маникюр непременно должны быть нюдовыми. Вуаля! Невероятно стильный образ в стиле Барби, подходящий на каждый день, готов.
Ранее певица Zivert показала, как выглядит без косметики и фильтров, а мы давали подробную инструкцию от крутого визажиста по созданию модного макияжа в стиле Барби за пару минут.