Zivert показала, как одеться в стиле Барби

Кто сказал, что образ в стиле Барби — это обязательно платье с рюшами и пышные кудри? Певица Zivert доказывает, что это абсолютно точно не так, и демонстрирует свою версию ультрамодного Барби-лука этого лета. И он нам определенно нравится! Вместо того чтобы облачиться в розовое с ног до головы, Юлия дозирует этот цвет.