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Катя Лель вспомнила, как влюбилась в аниматора в Турции

Певица Катя Лель призналась в беседе с teleprogramma.pro, что хорошо относится к курортным романам. Лель не видит в них ничего плохого, если человек свободен. Она считает, что семейный человек не может себе позволить заводить романы на стороне на курортах.

Катя Лель вспомнила, как влюбилась в аниматора в Турции
© Газета.Ru

Артистка также вспомнила, как влюбилась в аниматора во время отдыха в Турции.

"Я помню, что однажды в Турции мне нравился очень симпатичный аниматор. И он был очень хорош собой, красиво сложен. Помню, как ждала, когда он придет в бассейн, чтобы начать тренировку", - поделилась звезда.

В 2008 году Лель вышла замуж за бизнесмена Игоря Кузнецова. В 2009 году у них родилась дочь Эмилия. В 2018 году звезда и ее супруг отпраздновали розовую свадьбу - 10 лет брака.

В июне Лель рассказала о своих ограничениях в пище. Певица не ест бананы, виноград и мучное. Артистка консультируется с врачами для корректировки своего питания. Она также занимается спортом и держит в контроле свое эмоциональное состояние, чтобы держать фигуру в форме.

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