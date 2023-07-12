Гриффит перебила тату, посвященную экс-мужу Бандерасу

Ранее на плече актрисы красовалось имя актера, обведенное сердцем.

65-летняя американская актриса Мелани Гриффит перебила татуировку, которую сделала в честь бывшего мужа актера Антонио Бандереса.

По информации зарубежного издания TMZ, актриса заменила татуировку, перебив ее имена детей. Изменения заметили местные журналисты, которые застали знаменитость на прогулке.

Ранее на плече телезвезды красовалось сердце, в котором было написано имя актера. Теперь же на этой части тела красуются имена детей — Дакоты, Стеллы, Александра и Джесси. Отметим, что Стелла является общей дочерью Гриффит и Бандераса.

Дакота родилась в браке с Доном Джонсоном, Александр — от мужа актера Стивена Бауэра, а Джесси — усыновленный.