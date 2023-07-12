Певица Бритни Спирс планирует издать мемуары. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях.

"Это грядет: моя история на моих условиях. Наконец-то", – говорится в видео.

Известно, что мемуары будут носить название The Woman in Me ("Женщина во мне"). Книгу подготовит компания Gallery Books. Также сообщает, что издание поступит в продажу уже 24 октября.