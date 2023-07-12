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"Моя история на моих условиях": певица Бритни Спирс планирует издать мемуары

Певица Бритни Спирс планирует издать мемуары. Об этом артистка рассказала в своих социальных сетях.

Исполнительница опубликовала промо-ролик к грядущей книге.

"Это грядет: моя история на моих условиях. Наконец-то", – говорится в видео.

Бритни Спирс заявила о примирении с матерью спустя три года

Известно, что мемуары будут носить название The Woman in Me ("Женщина во мне"). Книгу подготовит компания Gallery Books. Также сообщает, что издание поступит в продажу уже 24 октября.

Ранее Бритни Спирс оказалась в центре скандала из-за попытки сделать селфи.

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