Хайди Клум в бикини вызвала споры в сети

Немецкая супермодель, актриса и телеведущая Хайди Клум попала в объектив папарацци и вызвала споры в сети. Соответствующие снимки и комментарии приводит издание Daily Mail.

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50-летнюю манекенщицу запечатлели во время отдыха на пляже вместе со своим супругом, гитаристом рок-группы Tokio Hotel Томом Каулитцем. Знаменитость надела белое бикини, оформленное анималистичным принтом. При этом ее образ дополняли солнцезащитные очки и сетчатая кепка. Также на кадрах видно, что на лице звезды отсутствует макияж, а ее волосы распущены.

Фанаты удивились внешнему виду Клум, о чем принялись писать в комментариях под материалом. «Да, есть большая разница между этим фото и фото в ее соцсетях», «Кто-то наел целлюлит», «Искусно скрывает недостатки тела под фильтрами в соцсетях», «Попа у нее немного плоская», «Возраст на лицо», — возмущались они.