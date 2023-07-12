Собчак показала плоский живот на фоне слухов о беременности

Знаменитость сделала фото среди лаванды.

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Уже несколько месяцев ходят слухи, что 41-летняя журналистка Ксения Собчак ждет второго ребенка. Пользователи Сети отмечали, что у знаменитости появился округлившийся живот. Сама Ксения просила оставить ее в покое и не писать поздравления со второй беременностью.

А сейчас журналистка и вовсе поделилась кадром, где она запечатлена с плоским животом. На опубликованной фотографии Собчак позирует в черном облегающем топе и белой юбке в пол. Свой образ звезда закончила соломенной шляпкой и солнцезащитными очками.

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«Ну вот я наконец и в лаванде! Не горной. Прованс прекрасен!» (орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — подчеркнула она.