Верблюд упал под весом певицы Славы в Турции

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» видеоролик из Турции, на котором она попыталась забраться на верблюда и уронила его.

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Верблюд сидел на берегу моря с хозяином. Мужчина пригласил Славу покататься на верблюде, и тот упал на бок под весом певицы.

«Бабуля Слава завалила верблюда! Пребывая на гастролях в Турции, не обошлось без очередного происшествия. Со мной, как обычно, не соскучишься!» — написала она.

Подписчики Славы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковали артистку за такие развлечения — они указали на то, что длительная эксплуатация изнуряет верблюдов и может привести к перелому позвоночника у верблюда.