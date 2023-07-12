Верблюд упал под весом певицы Славы в Турции

Певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) опубликовала на своей странице в «ВКонтакте» видеоролик из Турции, на котором она попыталась забраться на верблюда и уронила его.
Верблюд сидел на берегу моря с хозяином. Мужчина пригласил Славу покататься на верблюде, и тот упал на бок под весом певицы.
«Бабуля Слава завалила верблюда! Пребывая на гастролях в Турции, не обошлось без очередного происшествия. Со мной, как обычно, не соскучишься!» — написала она.
Подписчики Славы в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) раскритиковали артистку за такие развлечения — они указали на то, что длительная эксплуатация изнуряет верблюдов и может привести к перелому позвоночника у верблюда.
В июне Слава спровоцировала слухи о воссоединении с бывшим мужем Анатолием Данилицким. В опубликованном певицей ролике Слава вместе с экс-супругом играют в «крокодила» — Данилицкий показывал слова, которые нужно было угадать.