Ратаковски заметили в прозрачном платье на кладбище

Американская модель и актриса Эмили Ратаковски появилась на публике в откровенном наряде. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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32-летнюю знаменитость заметили в платье коричневого цвета, прозрачная ткань которого демонстрировала ее тело. На размещенных кадрах видно, что телезвезда посетила кладбище во Франции. При этом волосы она предпочла распустить, а на лицо нанесла нюдовый макияж. В качестве обуви манекенщица выбрала сандалии на плоском ходу.

Подписчики восхитились внешним видом Ратаковски в комментариях под публикацией. «Красотка», «Прекрасная серия», «Выглядишь потрясно», «Обожаю Эмили», «Красивая», — высказывались многочисленные фанаты.