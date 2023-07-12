Российская телеведущая пожаловалась на шопинг в Италии

Российская телеведущая Виктория Боня пожаловалась на шопинг в Италии. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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43-летняя знаменитость записала видео в сторис, в котором рассказала о походах по магазинам Милана. По ее словам, у нее почти случился нервный срыв из-за трудностей при выборе одежды. Боня отметила, что во время шопинга ей понравилось одно платье люксового бренда Yves Saint Laurent, но ее не устроила его стоимость.

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