Жена миллиардера Лебедева показала, как выглядела 16 лет назад

Жена российского миллиардера Александра Лебедева, многодетная мать и модель Лена Перминова опубликовала фотографию из личного архива. Снимками она поделилась в социальных сетях.

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Перед камерой Лена Перминова позировала вместе с мужем Александром Лебедевым. Она снялась без макияжа и укладки. Фотография была сделана 16 лет назад.

«Тут мне 20 лет. Часто это (изменения) не связаны с возрастом, а, как у меня, например, мой анти-контур со мной всегда был и это была всегда моя больная тема», — написала модель в блоге.

В других публикациях она рассказала, что к 37 годам у нее изменился контур лица. Лена Перминова не рассказывает о пластических операциях, однако регулярно показывает свою бьюти-рутину.

Так, она писала в личном блоге, что каждое утро у нее начинается не только с приятных процедур, но и борьбы с отеками на лице. Звезда не сразу решалась показывать подписчикам несовершенства своей кожи, однако позже опубликовала в соцсетях честное видео. По словам Лены Перминовой, таким образом она хотела развенчать мифы об идеальных людях, которых просто не существует.