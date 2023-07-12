Самойлова рассказала о пятой беременности: «Меня осудят»

«Тогда я поняла свой основной страх. Ну, помимо того, что я не знаю, как можно справиться с пятью детьми. Мне кажется, это чисто физически невозможно. А второй страх — это то, что меня осудят. Я знаю только одного человека, у которого пять детей. И даже для меня пять детей — это очень много. И эти люди, у которых пять детей, только если не двойняшки, они для меня кажутся странными. Но при этом я хочу еще ребенка. И люди, у которых нет детей или один ребенок, будут смотреть на меня и думать: „Для чего ей столько детей?“. Да, я боюсь осуждения, но понимаю, что это тупо. И боюсь, что не справлюсь с ними. И при этом и хочу ребенка», — поделилась своими переживаниями Оксана.