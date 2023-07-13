Джессика Симпсон изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

Джессика Симпсон изменилась до неузнаваемости: фанаты гадают, что с ней случилось
Звезда нулевых, певица и актриса Джессика Симпсон, обычно предпочитающая яркий полноценный мейк, опубликовала фото, на котором она, по собственным словам, без грамма косметики и фильтров. Смело, похвально, впечатляюще, тем более что выглядит 43-летняя Джессика потрясающе: у звезды сияющая, невероятно свежая кожа без намека на морщины. Но есть одно весомое «но». Подписчики не сразу узнали знаменитость и считают, что на фото ее лицо ну очень сильно отличается от того, что они привыкли видеть.
«Посмотрела старые фотки и поняла, почему неузнаваемая. Ямочка ее с подбородка пропала. Сразу другое лицо становится», «Как будто голова уменьшилась, а лицо увеличилось», «Ну она похудела, и я за нее рада. А так-то, может, и фильтр, да что угодно. Камеры айфона голову вытягивают вечно», «Видимо, тоже оземпик случился. У них у всех лица похожи после него», «Посмотрела старые фото, мне кажется, чуть веки подняла, подбородок сделала, губы, ну и оземпик, разумеется», — строят предположения в Сети.
Ну а мы напомним, что после рождения третьего ребёнка Джессика Симпсон экстремально похудела — со 108 до 45 килограммов.
Российский Серкан Болат пытается всех обмануть: Super поговорил с Никитой Волковым и выяснил, досталась ли ему главная роль в адаптации «Постучись в мою дверь»
Психолог назвал 3 шага, которые должна сделать каждая женщина на пути к жизни мечты
Массовое отравление детей в российских детских садах: что известно на данный момент