Джессика Симпсон изменилась до неузнаваемости: что с ней случилось

«Посмотрела старые фотки и поняла, почему неузнаваемая. Ямочка ее с подбородка пропала. Сразу другое лицо становится», «Как будто голова уменьшилась, а лицо увеличилось», «Ну она похудела, и я за нее рада. А так-то, может, и фильтр, да что угодно. Камеры айфона голову вытягивают вечно», «Видимо, тоже оземпик случился. У них у всех лица похожи после него», «Посмотрела старые фото, мне кажется, чуть веки подняла, подбородок сделала, губы, ну и оземпик, разумеется», — строят предположения в Сети.