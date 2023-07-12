Решетова потеряла более 7 миллионов рублей на бизнесе

Бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова потеряла более семи миллионов рублей на своем бизнесе. Об этом пишет Telegram-канал "Звездач".

Модель владеет салонами красоты, магазином нижнего белья и бизнесом по продаже косметики. Как сообщает канал, принадлежащая ей компания ООО "Гейша Андер" за прошлый год потеряла более 7,5 миллиона рублей. ООО "Багира Косметик" тоже ушло в минус на 282 тысячи рублей.

Также не стали успешными и салоны красоты Анастасии Решетовой. Прибыль составила 1,4 миллиона рублей.

Однако у матери ребенка Тимати получилось успешно продать франшизу с минимальным взносом в размере одного миллиона рублей.