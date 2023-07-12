Блогерша Анастасия Ивлеева назвала раздражающую ее популярную личность. В своем проекте AgentShow, доступном во «ВКонтакте», она рассказала, что испытывает неприязнь к инфлюенсерше Иде Галич.

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Ивлеева рассказала, что среди медийных персон больше всего ей не нравится Галич.

«Я не верю в искренность и не особо люблю, когда блогеры, артисты выставляют напоказ все свои эмоциональные штуки, эту усталость бесконечную», — раскрыла инфлюенсерша причины своего негативного отношения к коллеге.

Она также добавила, что не понимает, кто должен пожалеть Галич.

«Меня это просто раздражает», — высказалась блогерша.

Блогерша объяснила, что на соцсети публичных людей подписаны люди из регионов, которые занимается более затратной по времени и силам работой.

«И они видят наш мир более сказочным, обычный человек никогда не поймет, как ты можешь уставать, когда у тебя было три рекламы, на которых ты заработала шесть миллионов рублей, как ты устала на двух моторах с артистами, отдала им свою энергию», — поиронизировала Ивлеева.

Ранее блогерши рассказали о том, почему перестали дружить. По словам Ивлеевой, их отношения изменились после того, как Галич забеременела. Галич, в свою очередь, призналась, что поведение бывшей подруги очень обидело ее.