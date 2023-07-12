47-летняя Риз Уизерспун в «дырявом» платье снялась для обложки глянца

«Я думаю, вы все начинаете понимать, что есть ограниченное количество времени, которое вам нужно достичь в этом мире, и что беспокойство о мнении других людей — пустая трата вашего драгоценного времени. Это освобождение в 40 лет — чувствовать себя свободным от чужих мнений», — рассказала Риз Уизерспун.