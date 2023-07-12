47-летняя Риз Уизерспун в «дырявом» платье снялась для обложки глянца
Голливудская актриса Риз Уизерспун стала лицом нового выпуска журнала Harper's Bazaar. Соответствующие снимки появились в социальных сетях издания.
47-летняя Риз Уизерспун снялась в «дырявом» черном платье и серой накидке с пышными рукавами. Образ дополнил кожаный ремешок на талии, чокер и сет массивных колец. Перед камерой она позировала без макияжа и укладки.
В номере журнала актриса дала интервью, в котором рассказала об успешном бизнесе в киноиндустрии и жизни после развода.
«Я думаю, вы все начинаете понимать, что есть ограниченное количество времени, которое вам нужно достичь в этом мире, и что беспокойство о мнении других людей — пустая трата вашего драгоценного времени. Это освобождение в 40 лет — чувствовать себя свободным от чужих мнений», — рассказала Риз Уизерспун.
24 марта Риз Уизерспун объявила о разводе с агентом Джимом Тотом. Бывшие супруги прожили в браке 12 лет. Вместе они воспитывали троих детей: 10-летнего Теннеси, а также 23-летнюю Аву и 19-летнего Дикона, рожденных актрисой от первого мужа Райана Филиппа.