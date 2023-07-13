Марина Александрова впервые показала лицо 11-летнего сына

Марина Александрова, звезда сериалов «Екатерина» (12+) и «Рождённая звездой» (12+), в день рождения сына решила показать его публике. До сих пор актриса тщательно оберегала личную жизнь, в частности, скрывая лица своих детей.

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Напомним, у Александровой есть сын Андрей и дочь Екатерина. Мальчик - старший ребёнок в семье, 11 июля ему исполнилось 11 лет.

В честь праздника актриса выложила фотографию Андрея, который держит в руках полевые цветы.

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Мои 11 лет любви! - трогательно подписала она снимок.

В комментариях подписчики Марины Александровой оставляют поздравления. Мальчику желают счастья, здоровья, безграничных возможностей.

«С днём рождения прекрасного мальчика! Пусть никогда не перестаёт мечтать!», «От всей души поздравляю с днём рождения первенца! Желаю Андрею крепкого здоровья и благополучия», - пишут поклонники актрисы.

Также Марина Александрова опубликовала видео. В коротком ролике можно увидеть детей актрисы на берегу некоего водоёма. В кадр попало в том числе и лицо мальчика.

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Видео снято в Исландии, где Марина Александрова с семьёй проводят отпуск. Отдых продлится весь июль - этот месяц знаменитость решила посвятить семье. Она рассказывала подписчикам, что каждое лето в течение уже 12 лет старается ставить проекты на паузу.