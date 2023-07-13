"Ида Галич меня бесит": Ивлеева о работе коллеги

Блогер Настя Ивлеева считает, что ее коллега Ида Галич ведет себя некорректно по отношению к подписчикам, говоря об усталости. Об этом Ивлеева рассказала в собственном шоу.

По словам блогера, ей не нравится, когда коллеги жалуются на усталость, при том что на них подписаны люди с гораздо более тяжелой работой. При этом Ивлеева не считает работу блогера простой: она также сложная, но интересная.

"Ида Галич меня бесит. Я не особо люблю, когда блогеры или артисты выставляют напоказ эту усталость бесконечную".