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"Ида Галич меня бесит": блогер Настя Ивлеева высказалась о работе коллеги

Блогер Настя Ивлеева считает, что ее коллега Ида Галич ведет себя некорректно по отношению к подписчикам, говоря об усталости. Об этом Ивлеева рассказала в собственном шоу.

"Ида Галич меня бесит": Ивлеева о работе коллеги
© РИА Новости

По словам блогера, ей не нравится, когда коллеги жалуются на усталость, при том что на них подписаны люди с гораздо более тяжелой работой. При этом Ивлеева не считает работу блогера простой: она также сложная, но интересная.

"Ида Галич меня бесит. Я не особо люблю, когда блогеры или артисты выставляют напоказ эту усталость бесконечную".

Настя Ивлеева и Ида Галич долго были подругами, но перестали общаться во время беременности последней. По словам Галич, Анастасия отдалилась и перестала появляться в ее жизни. Блогеры пытались восстановить отношения, но им это не удалось.

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Ранее Настя Ивлеева рассказала, что изменило ее жизнь.

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