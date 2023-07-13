МакSим записала обращение к фанатам и призналась в алкоголизме

После концерта, на котором зрители подозревали музыкальную исполнительницу МакSим в алкогольном опьянении, артистка записала обращение к фанатам. Оно появилось в ее аккаунте в социальных сетях.

На одном из концертов фанаты записали множество видео, на которых заметно, что МакSим пошатывается и говорит несвязно. Тогда знаменитость объяснила свое состояние проблемами со здоровьем.

В обращении, которое певица позже опубликовала в соцсетях, она призналась, что борется с алкоголизмом. По ее словам, из-за спиртного она даже оказывалась в реанимации, но смогла вернуться к работе. После серьезной болезни рано начала давать концерты и снова сорвалась из-за высокой нагрузки и стресса.

На концерте в Сочи, когда певица появилась на сцене нетрезвой, она с трудом стояла на ногах от усталости и была под капельницей перед выступлением. Ей показалось, что алкоголь может помочь "отработать как машина", но предположение было неверным.