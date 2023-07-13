75-летний лидер «Сябров» раскрыл секрет хорошей формы
Анатолию Ярмоленко идет 76-й год. Но он не полнеет и, кажется, остается в том же весе, что и в далеком 1981-м, когда возглавил ансамбль «Сябры» при Белорусской филармонии. О секрете хорошей формы он рассказал женскому журналу kleo.ru на фестивале искусств «Славянский базар в Витебске».
«Я себя особенно не сдерживаю, люблю вкусно поесть, но у меня хороший обмен веществ, может, в этом все дело, – улыбается музыкант. – Я, конечно, знаю, что важно не переедать, не есть на ночь. Больше всего я люблю рыбные блюда – это и полезно, и вкусно», – заверил 75-летний артист.
А к рыбе у него всегда есть овощи и зелень со своего огорода – он выращивает огурцы, помидоры, редис, лук и чеснок.
Как говорят врачи, в пожилом возрасте снижаются энергетические затраты, замедляется метаболизм, поэтому уменьшается объем принимаемой пищи. Основу меню пожилого человека должны составлять легкоусвояемые блюда: супы, каши, тушеные овощи, запеканки. Содержание белков в ежедневном меню должно преобладать над остальными компонентами.
Также в день важно выпивать до 1,5 литра воды.