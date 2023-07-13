75-летний лидер «Сябров» раскрыл секрет хорошей формы

«Я себя особенно не сдерживаю, люблю вкусно поесть, но у меня хороший обмен веществ, может, в этом все дело, – улыбается музыкант. – Я, конечно, знаю, что важно не переедать, не есть на ночь. Больше всего я люблю рыбные блюда – это и полезно, и вкусно», – заверил 75-летний артист.