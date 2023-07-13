Публика раскритиковала новый образ Киркорова

Изменившийся до неузнаваемости артист то и дело демонстрирует фанатам результаты преображения. Однако, по всей видимости, это не всем по нраву.

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Филипп Киркоров наслаждается Италией, куда приехал на показ Dolce&Gabbana. В социальных сетях он решил похвастаться своим стильным образом. Так, король эстрады опубликовал фотографию, на которой позирует в футболке, расшитой золотом. Дополнили образ многочисленные золотые браслеты и кольца, а также клатч с пайетками.

По всей видимости, певец рассчитывал собрать множество восторженных отзывов и в полной мере продемонстрировать результат своего преображения. Однако многие пользователи Сети не оценили образ Филиппа Бедросовича. «Сорока в цацках», «Не похож на себя», «Ужасный образ», – написали фолловеры.

Напомним, не так давно Киркоров решил серьезно подойти к вопросу своей внешности. Артист не скрывает, что воспользовался услугами пластического хирурга, чтобы нравиться зрителю. Так, врач сотворил настоящее чудо: «наколдовал» звезде накаченный торс и сделал кожу подтянутой и моложавой.