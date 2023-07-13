Дана Борисова увеличила своей 15-летней дочери губы перед отдыхом

На своей странице в социальных сетях артистка рассказала, что увеличила губы своей дочери Полине перед поездкой в Турцию.

Журналистка признавалась, что разрешает своей дочери экспериментировать со внешностью, а также добавляла, что их связывают доверительные отношения. Недавно она даже сказала, что сделает Полине ринопластику после совершеннолетия, чтобы исправить форму носа, доставшуюся от отца бизнесмена Максима Аксенова.