Дана Борисова увеличила своей 15-летней дочери губы перед отдыхом в Турции
47-летняя российская телеведущая Дана Борисова разрешила сделать своей 15-летней дочери процедуру по увеличению губ.
На своей странице в социальных сетях артистка рассказала, что увеличила губы своей дочери Полине перед поездкой в Турцию.
«Сделали ей новые губки, добавив 0,4 миллилитра гиалуронки. Как вам?», — рассказала телезвезда поклонникам в своем блоге.
Журналистка признавалась, что разрешает своей дочери экспериментировать со внешностью, а также добавляла, что их связывают доверительные отношения. Недавно она даже сказала, что сделает Полине ринопластику после совершеннолетия, чтобы исправить форму носа, доставшуюся от отца бизнесмена Максима Аксенова.
Ранее Дана Борисова отмечала, что развелась с ним из-за жадности и отсутствия помощи в воспитании ребенка.